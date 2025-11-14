Mbappe không muốn giống Ronaldo, mơ ẵm Cúp C1, World Cup và Quả bóng vàng

Cùng Xoilac tìm hiểu bài viết Mbappe không muốn giống Ronaldo, một tuyên bố không chỉ thể hiện sự tôn trọng dành cho 1 huyền thoại mà còn là lời khẳng định đanh thép về con đường riêng mà siêu sao người Pháp đang vạch ra. Thay vì trở thành bản sao hoàn hảo của thần tượng, anh đang viết nên câu chuyện của riêng mình, một hành trình được định hình bởi tham vọng chinh phục ba đỉnh cao danh vọng: Champions League, World Cup và Quả bóng vàng.

Mbappe và tham vọng định hình di sản riêng

Kylian Mbappé nổi lên như tài năng kiệt xuất với ý chí mạnh mẽ để tạo dựng một con đường riêng. Dù luôn xem Cristiano Ronaldo là thần tượng lớn, anh thẳng thắn khẳng định không muốn trở thành bản sao của bất kỳ ai. Khát vọng của cầu thủ này là để lại di sản độc nhất, được ghi dấu bằng những thành tựu của chính mình chứ không phải bằng sự so sánh với các huyền thoại đi trước.

Thoát khỏi cái bóng của tượng đài

Việc 1 cầu thủ trẻ được so sánh với các huyền thoại như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi vừa là vinh dự, vừa là áp lực khổng lồ. Tuy nhiên, Kylian Mbappé đã biến áp lực đó thành động lực.

Anh công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc dành cho Ronaldo, xem CR7 là thần tượng, người truyền cảm hứng cho cả một thế hệ. Mối quan hệ giữa họ không chỉ dừng lại ở sự tôn trọng từ xa; Mbappé tiết lộ rằng mình với Ronaldo thường xuyên liên lạc và bản thân đã nhận được nhiều lời khuyên quý báu từ đàn anh.

Dù vậy, sự ngưỡng mộ không đồng nghĩa với việc sao chép. Mbappé đã nhiều lần nhấn mạnh: “Cristiano là duy nhất. Sẽ không bao giờ có một cầu thủ nào giống như anh ấy”. Anh khẳng định mình muốn đi trên con đường của riêng mình và viết nên lịch sử của riêng mình. Đây là sự khác biệt cơ bản trong tư duy.

Thay vì cố gắng tái hiện lại những gì Ronaldo đã làm, Mbappé tập trung vào việc phát huy những điểm mạnh độc nhất của bản thân và chinh phục những cột mốc theo cách của riêng mình. Anh không lo lắng về việc phải kế thừa di sản của Ronaldo mà chỉ tập trung vào việc trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Sự lựa chọn gia nhập Real Madrid, câu lạc bộ mà Ronaldo đã trở thành huyền thoại, là một bước đi táo bạo. Nhiều người cho rằng đây là sự tiếp nối, nhưng với Mbappé, đó là một sự khởi đầu mới.

Anh muốn tạo ra di sản riêng tại Bernabeu, không phải để so sánh hay vượt qua Ronaldo, mà để đóng góp vào lịch sử vĩ đại của câu lạc bộ theo một cách riêng biệt. Chàng tiền đạo này khiêm tốn thừa nhận mình chưa là gì ở Real Madrid khi mới đến và cần phải thể hiện trên sân cỏ.

Mbappé muốn tự tạo di sản riêng cho bản thân mình tại Real Madrid

Nỗi ám ảnh mang tên Champions League

Trong bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình, chức vô địch World Cup 2018 là viên ngọc quý giá nhất. Tuy nhiên, vẫn còn một đỉnh cao mà Mbappé khao khát chinh phục ở cấp độ câu lạc bộ: UEFA Champions League.

Đây không chỉ là mục tiêu, mà đã trở thành một “nỗi ám ảnh” thực sự trong sự nghiệp của anh. Suốt những năm tháng khoác áo Paris Saint-Germain, giấc mơ lớn nhất của chàng tiền đạo này là được nâng cao chiếc cúp tai voi cùng đội bóng thủ đô Paris.

Nỗi ám ảnh này càng trở nên mãnh liệt hơn sau những thất bại cay đắng. Từ trận chung kết năm 2020 đến những lần bị loại đau đớn ở các vòng đấu sau đó, mỗi mùa giải trôi qua, khát khao của Mbappé lại càng cháy bỏng.

Mbappé đã làm tất cả những gì có thể, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử PSG, nhưng chiếc cúp danh giá vẫn lẩn tránh anh. Chính vì vậy, quyết định chuyển đến Real Madrid, “Vua của Champions League”, được xem là bước đi tất yếu để hiện thực hóa giấc mơ còn dang dở.

Tại Madrid, anh gia nhập một đội bóng có DNA vô địch châu Âu, một môi trường được tạo ra để chinh phục những đỉnh cao. Sự kết hợp giữa tài năng của Mbappé và bản lĩnh của Real Madrid được kỳ vọng sẽ tạo ra 1 sức mạnh thống trị, giúp mình hoàn thành mảnh ghép cuối cùng trong bộ sưu tập danh hiệu cấp câu lạc bộ của mình.

Việc chinh phục Champions League không chỉ là danh hiệu cá nhân, mà còn là một lời khẳng định về khả năng lãnh đạo và tầm ảnh hưởng của Mbappé ở những sân khấu lớn nhất. Nó sẽ như cột mốc quan trọng, đưa anh đến gần hơn với mục tiêu cuối cùng là Quả bóng vàng.

Mbappé luôn khao khát chiếc cúp vô địch Champions League

Giấc mơ tối thượng: World Cup và Quả bóng vàng

Bên cạnh vinh quang ở câu lạc bộ, hai mục tiêu tối thượng luôn ở trong tâm trí Mbappé là tiếp tục gặt hái thành công cùng đội tuyển Pháp và được công nhận là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. World Cup và Quả bóng vàng chính là hai đỉnh cao danh vọng đó.

Chinh phục đỉnh cao thế giới lần thứ hai

Vô địch World Cup ở tuổi 19 là thành tích phi thường, đưa Mbappé vào ngôi đền của những huyền thoại. Tuy nhiên, anh không ngủ quên trên chiến thắng. World Cup luôn là một nỗi ám ảnh, là giải đấu trong mơ mà cầu thủ này xây dựng cả mùa giải của mình xung quanh nó. Mục tiêu của anh không gì khác ngoài việc lặp lại thành tích đó, tiếp tục mang về vinh quang cho nước Pháp.

Tại World Cup 2022, dù đội tuyển Pháp thất bại trong trận chung kết, cá nhân Mbappé đã có một màn trình diễn lịch sử với cú hat-trick và danh hiệu Chiếc giày vàng. Điều này càng cho thấy quyết tâm, bản lĩnh của anh ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Anh khẳng định rõ ràng rằng mục tiêu duy nhất khi đến World Cup là giành chức vô địch, chứ không phải các danh hiệu cá nhân như Quả bóng vàng của giải đấu.

Khát khao chinh phục World Cup lần thứ hai không chỉ là để làm giàu thêm bộ sưu tập danh hiệu. Đó còn là mong muốn được ghi tên mình vào danh sách những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, những người đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia của mình đến vinh quang không chỉ một lần. Đây là thử thách cực đại, đòi hỏi sự bền bỉ, tài năng và một chút may mắn, nhưng với 1 cầu thủ như Mbappé, không có gì là không thể.

World Cup cũng được xem là mục tiêu quan trọng của Mbappé trong năm tới

Quả bóng vàng – Sự công nhận cá nhân cao quý nhất

Trong cuộc đua của những cá nhân kiệt xuất, Quả bóng vàng là sự công nhận cao quý nhất. Đây là danh hiệu mà cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã thống trị trong hơn 1 thập kỷ. Đối với Mbappé, việc giành được Quả bóng vàng sẽ như sự khẳng định cuối cùng cho vị thế cầu thủ số một thế giới của mình.

Tham vọng này là một động lực to lớn, thúc đẩy anh không ngừng hoàn thiện bản thân. Có những thông tin cho rằng Mbappé sẵn sàng điều chỉnh lịch thi đấu, tập trung vào các trận đấu quan trọng để tối ưu hóa cơ hội giành Quả bóng vàng 2025.

Điều này cho thấy sự tập trung, quyết tâm của anh đối với mục tiêu này. Mbappé hiểu rằng để giành được danh hiệu này, mình cần phải kết hợp giữa thành công ở cấp độ câu lạc bộ, đặc biệt là Champions League, và những màn trình diễn chói sáng ở các giải đấu lớn cùng đội tuyển quốc gia.

Cựu cầu thủ Jese Rodriguez từng khuyên Mbappé rằng nếu muốn giành Quả bóng vàng, anh nên đến Real Madrid. Lời khuyên này cho thấy tầm quan trọng của việc thi đấu cho một câu lạc bộ hàng đầu thế giới trong cuộc đua đến danh hiệu cá nhân cao quý này.

Với việc đã chuyển đến Bernabeu và đang hướng tới những mục tiêu lớn, Mbappé đang đặt mình vào vị thế thuận lợi nhất để có thể chạm tay vào Quả bóng vàng trong tương lai gần. Đó sẽ là đỉnh cao của 1 sự nghiệp, một sự công nhận xứng đáng cho tài năng và nỗ lực không ngừng nghỉ của anh.

Quả bóng vàng luôn là mơ ước của mọi cầu thủ trên thế giới

So sánh với Cristiano Ronaldo: Một sự khác biệt về triết lý

Dù Mbappé luôn khẳng định muốn đi con đường riêng, việc so sánh mình với Cristiano Ronaldo là không thể tránh khỏi, đặc biệt khi anh cũng chọn Real Madrid làm bến đỗ. Tuy nhiên, những so sánh này lại càng làm nổi bật sự khác biệt trong triết lý, lối chơi và con đường phát triển của hai siêu sao ở hai thế hệ khác nhau.

Về triết lý và động lực

Cristiano Ronaldo: Là hiện thân của sự nỗ lực phi thường và khổ luyện không ngừng nghỉ để đạt đến sự hoàn hảo. Anh là một cỗ máy được tôi luyện qua hàng ngàn giờ tập luyện để tối đa hóa mọi kỹ năng như sút xa, đi bóng, …

Kylian Mbappé: Là sự kết hợp giữa tài năng thiên bẩm và tư duy chiến lược sắc bén. Anh phát triển dựa trên năng khiếu vượt trội nhưng cũng có những lựa chọn sự nghiệp được tính toán kỹ lưỡng để đạt được mục tiêu lớn.

Triết lý bóng đá của hai cầu thủ là hoàn toàn khác nhau

Về con đường sự nghiệp

Cristiano Ronaldo: Là một hành trình chinh phục liên tục qua nhiều giải đấu lớn hàng đầu châu Âu (Anh, Tây Ban Nha, Ý), luôn tìm kiếm những thử thách mới để chứng tỏ bản thân.

Kylian Mbappé: Có những lựa chọn mang tính chiến lược và trung thành hơn. Anh dành phần lớn sự nghiệp đỉnh cao ban đầu cho PSG với khát vọng vô địch châu Âu trước khi chuyển đến Real Madrid để hiện thực hóa các mục tiêu cuối cùng.

Về lối chơi và sự phát triển

Cristiano Ronaldo: Tiến hóa từ 1 cầu thủ chạy cánh hoa mỹ, kỹ thuật thành 1 tiền đạo cắm toàn diện, một sát thủ vòng cấm với khả năng dứt điểm đa dạng bằng cả hai chân và đánh đầu.

Kylian Mbappé: Ngay từ khi còn rất trẻ đã thể hiện mình là một tiền đạo toàn diện, sở hữu tốc độ kinh hoàng, khả năng đi bóng tốc độ cao và kỹ năng dứt điểm sắc bén.

Mbappé sở hữu một tốc độ vô cùng kinh hoàng

Lời kết

Kylian Mbappé đang trên hành trình không chỉ để chinh phục các danh hiệu cao quý nhất mà còn để định hình một di sản độc nhất trong lịch sử bóng đá. Việc tin tức đưa tin cầu thủ này “không muốn giống Ronaldo” không phải là sự phủ nhận quá khứ, mà là lời tuyên ngôn cho tương lai. Anh tôn trọng những người khổng lồ đi trước nhưng không để cái bóng của họ che khuất con đường của mình.