Nhận định Cremonese – Roma vào lúc 03:00 ngày 23/11

Nhận định Cremonese – Roma trong khuôn khổ vòng 12 Serie A 2025/26 hứa hẹn sẽ là một trận cầu hấp dẫn và kịch tính. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Giovanni Zini, nơi Cremonese sẽ tiếp đón một AS Roma đang có phong độ rất cao và đang cạnh tranh quyết liệt cho ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Cremonese đang chật vật ở giữa bảng xếp hạng, rất cần một kết quả tốt để cải thiện vị trí.

Nhận định phong độ Cremonese – Roma

AS Roma đang thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Gian Piero Gasperini. Họ đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Serie A, bằng điểm với đội đầu bảng Inter Milan nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Sức mạnh của Roma mùa này đến từ hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn, khi họ mới chỉ để thủng lưới 5 bàn, thành tích tốt nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Mặc dù hàng công chưa thực sự bùng nổ, nhưng lối chơi kỷ luật, cường độ cao và hiệu quả đã giúp Roma thắng 8 trong 11 trận đã đấu tại Serie A.

Trái ngược với đối thủ, Cremonese lại đang có một mùa giải tương đối khó khăn. Họ hiện đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 14 điểm sau 11 vòng đấu. Phong độ gần đây của đội bóng này không thực sự tốt, với chỉ 1 chiến thắng trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng việc phải đối đầu với một Roma đang hừng hực khí thế sẽ là một thử thách cực đại cho thầy trò huấn luyện viên Davide Ballardini.

Hai đội đang có phong độ hoàn toàn trái ngược nhau

Bảng tỷ lệ kèo trận Cremonese – Roma

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận Cremonese – Roma đã được tổng hợp khá là chi tiết mà bạn có thể tham khảo.

Soi kèo châu Á Cremonese – Roma

Với sự chênh lệch lớn về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, không có gì ngạc nhiên khi Roma được đánh giá cao hơn hẳn trong trận đấu này. Các nhà cái đưa ra mức kèo chấp cho Roma dao động từ 0.5 đến 1 trái. Đây là một mức kèo hợp lý, phản ánh đúng thực lực của hai đội ở thời điểm hiện tại. Roma với hàng thủ vững chắc và lối chơi hiệu quả hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 1 bàn.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng nghiêng về phía Roma. Dù Cremonese từng gây bất ngờ khi giành chiến thắng trước Roma ở Coppa Italia mùa giải trước, nhưng ở Serie A, đẳng cấp và sự ổn định của đội bóng thủ đô vẫn là vượt trội. Do đó, lựa chọn Roma ở kèo châu Á là một quyết định an toàn và có khả năng thắng cao hơn.

Dự đoán: Roma -0.75

Soi kèo châu Âu Cremonese – Roma

Tương tự như kèo châu Á, kèo châu Âu cũng cho thấy sự chênh lệch rõ ràng giữa hai đội. Tỷ lệ cược cho một chiến thắng của Roma chỉ ở mức khoảng 1.62, trong khi tỷ lệ cho một chiến thắng của Cremonese lên tới 5.30 hoặc cao hơn. Tỷ lệ cho một kết quả hòa cũng ở mức khá cao, khoảng 3.65.

Điều này cho thấy giới chuyên môn đặt niềm tin rất lớn vào khả năng giành trọn 3 điểm của Roma. Với phong độ hủy diệt trên sân khách, thắng tới 86% số trận, việc Roma tiếp tục có một chiến thắng nữa là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, đặt cược cho Roma ở kèo châu Âu là một lựa chọn hợp lý và đáng tin cậy.

Dự đoán: Roma thắng

Soi kèo Tài Xỉu Cremonese – Roma

Các nhà cái đưa ra mức kèo Tài Xỉu cho trận đấu này là 2.5. Đây là một mức kèo tương đối cân bằng. Roma sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu, nhưng hàng công của họ lại không quá bùng nổ, chỉ ghi được trung bình hơn 1 bàn/trận. Các trận thắng của Roma thường có cách biệt không quá lớn.

Trong khi đó, Cremonese cũng có hàng công không quá sắc bén. Các trận đấu gần đây của họ cũng thường không có nhiều bàn thắng được ghi. Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Roma đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội đều sẽ thi đấu thận trọng và chặt chẽ. Do đó, khả năng trận đấu có ít bàn thắng là khá cao. Lựa chọn Xỉu có thể là một quyết định đầu tư thông minh.

Dự đoán: Xỉu 2.5

Dự đoán tỷ số Cremonese – Roma

Dựa trên những phân tích về phong độ, lực lượng và lịch sử đối đầu, có thể thấy Roma đang nắm giữ mọi lợi thế để giành chiến thắng trong trận đấu này. Một chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0 nghiêng về đội khách là một dự đoán hợp lý.

Dự đoán: Cremonese 0 – 2 Roma

Roma sẽ có 3 điểm trong chuyến làm khách trước Cremonese

Tổng kết

Trận đấu giữa Cremonese vs Roma vào ngày 23/11 tới đây Xoilac hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu thú vị. Mặc dù Cremonese có lợi thế sân nhà, nhưng với phong độ và đẳng cấp vượt trội, Roma được dự đoán sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm. Một chiến thắng sẽ giúp Roma tiếp tục bám đuổi Inter Milan trong cuộc đua đến ngôi vô địch Serie A, trong khi một thất bại sẽ khiến Cremonese tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.